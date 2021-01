In difesa del'Ue sui vaccini

L’Europa ha adottato una politica di diversificazione per contenere i rischi, ha evitato la concorrenza tra paesi e ha abbassato i costi. La gestione dei due “imbuti”

La Commissione europea ieri ha annunciato di aver avviato delle discussioni con Pfizer e BioNTech per la fornitura di altre dosi oltre ai 300 milioni già acquistati, mentre l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) deve dare il suo parere su Moderna domani. Di fronte a una serie di critiche per il ritardo rispetto a Stati Uniti e Regno Unito, l’Ue sembra voler rispondere con i fatti alle polemiche sulle modalità con cui ha gestito l’acquisto e l’autorizzazione dei vaccini a nome dei 27 stati membri. Angela Merkel ieri ha ribadito la sua fiducia nella Commissione: “Abbiamo coscientemente scelto un approccio congiunto con i nostri partner nell’Ue” e “siamo convinti che questa fosse e sia la cosa giusta”, ha detto il portavoce della cancelliera. Ma gli attacchi in Germania e altrove si stanno moltiplicando.

