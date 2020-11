“Non solo Covid. Il vaccino di Moderna potrà curare malattie a oggi incurabili”. Parla il VP Dan Staner

E se oltre a sconfiggere il Covid-19 si curasse anche il cancro? La scienza, a breve, potrà farlo. Almeno secondo Moderna. La biotech americana, che ha annunciato un vaccino anti-Covid efficace al 94,5 per cento, ha puntato, come Pfizer-Biontech, su un approccio innovativo. La base del suo farmaco (mRna-1273) è l’Rna messaggero o mRna, la molecola che come spiega al Foglio Dan Staner, vicepresidente della divisione Europa, Medio Oriente e Africa di Moderna, fornisce al nostro corpo un manuale d’istruzioni su come sconfiggere le malattie.

