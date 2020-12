Prima gli inglesi. Ma con il vaccino europeo

Londra. Il Regno Unito balla da solo e approva il vaccino europeo anti Covid prima dell’Unione europea. E sebbene l’idea del ministro della Salute Matt Hancock che sia avvenuto “grazie alla Brexit” sia stata smentita – gli stati membri possono approvare i farmaci d’emergenza senza aspettare il via libera dell’Agenzia del farmaco e comunque Londra è nella Ue ancora per qualche settimana – resta il fatto che Boris ha bruciato tutti sul tempo, proprio lui che fisicamente e politicamente ha pagato il prezzo più alto per la pandemia.

