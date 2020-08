Non importa il risultato elettorale e il caos fuori dalla bolla repubblicana, il trumpismo è qui per rimanere

Manca un giorno solo alla fine della convention di nomina di Donald Trump e un messaggio appare chiaro: il trumpismo è qui per rimanere. Non importa quale sarà il risultato elettorale. Non importa quali e quanto gravi saranno le crisi che, anche in questi giorni, anche oggi stesso, il trumpismo non sarà in grado di risolvere. La loro vittoria, Donald Trump e i suoi, l'hanno già avuta ed è quella della battaglia per la testa delle persone, faccenda che conta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.