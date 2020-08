Le cicatrici di Beirut

Le loro cicatrici raccontano il momento in cui ogni finestra è andata in frantumi. L'esplosione violentissima nel porto di Beirut ha distrutto i vetri per migliaia di metri e ha fatto piovere cascate di schegge sulle strade. Ha ucciso almeno 180 persone e ha causato più di 6.000 feriti. Il fotografo Hassan Ammar ha realizzato per Ap questi ritratti di alcuni di loro. Le loro ferite e i punti di sutura catturano la storia di dove si trovava la vittima quando il deposito di prodotti chimici esplosivi immagazzinati nel porto della capitale libanese è saltato in aria in seguito a un incendio.



Shadi Rizk, un ingegnere informatico (è l'uomo ritratto nella foto numero cinque), stava lavorando in un edificio di vetro di fronte al porto e ha visto il fuoco fuori dalla sua finestra. Un video inquietante che ha girato con il suo telefono mostra la colonna di fumo e il suo riflesso nella finestra di vetro. Si sentono i suoi colleghi dire "Oh mio Dio" in sottofondo. Poi c'è una palla di fuoco e lo schermo del telefonino si frantuma. "All'inizio non riuscivo a vedere né a sentire nulla, c'era il vuoto", ha detto. "Poi, dopo 20 minuti, penso che la gente abbia sentito le nostre urla e qualcuno è venuto e ci ha portato in ospedale". Aveva bisogno di 350 punti, tracce scure che incrociano le sue braccia, le gambe, il petto e il viso.



"Le cicatrici che rimarranno sul mio viso e sul mio corpo racconteranno la mia storia", ha detto. "Sono un segno che sono stato profondamente ferito e un segno che sono guarito". Ci sono altre ferite che richiederanno molto più tempo per guarire. L'esplosione ha distrutto interi quartieri vicino al porto, lasciando decine di migliaia di persone senza casa e lavoro. Il Libano era già in preda a una grave crisi economica e faticava a contenere l'epidemia di coronavirus. Il trauma dell'esplosione sarà profondo, in una città che ha già visto decenni di guerre, conflitti e instabilità.