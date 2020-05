“Allora non siete neri”

Se hai dei problemi a capire se stai con il presidente Trump o con me, allora non sei nero”. Joe Biden ha detto questa frase a uno dei conduttori radiofonici più popolari nella comunità afroamericana, Charlemagne tha God (si chiama Lenard Larry McKelvey) e il riflesso è stato immediato: questo finisce per diventare la versione 2020 del “basket of deplorables” con cui nel 2016 Hillary Clinton offese mezza America, cioè chi aveva intenzione di votare Trump. Biden è il candidato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.