Il passo decisivo di Pechino per far morire l’autonomia (e la libertà) di Hong Kong

Roma. Hong Kong come la conosciamo non esiste più. L’ha scritto su Twitter Bill Bishop, uno dei più importanti osservatori delle questioni cinesi, commentando la notizia bomba che ha iniziato a circolare nel pomeriggio di giovedì. La Cina starebbe per iniziare l’iter di approvazione di una nuova legge sulla sicurezza nazionale che conferirebbe una maggiore autorità al Partito comunista su Hong Kong, erodendo sempre di più l’autonomia dell’ex colonia inglese. La decisione è stata annunciata a margine delle lianghui, la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.