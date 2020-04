Davvero vorreste un sovranista al governo? Ecco cosa succede nell’Ungheria di Orbán

Roma. A inizio aprile, qualche settimana dopo la conquista da parte di Viktor Orbán dei pieni poteri per gestire la crisi del coronavirus, alcuni medici ungheresi avevano avvisato che il numero dei malati di Covid-19 sembrava troppo basso. Il dottor Balazs Rekassy, consigliere del sindaco di Budapest, l’anti Orbán eletto a ottobre, aveva detto al New York Times che l’Ungheria non possedeva neppure un numero sufficiente di test, quindi i dati diffusi dal governo non potevano “essere realistici”. A questa...

