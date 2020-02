Roma. Dall’incontro di giovedì a Napoli tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il premier italiano, Giuseppe Conte, arriva la notizia della creazione di una Task Force Takuba che, con militari francesi e italiani, si occuperà di “sviluppare” le forze di sicurezza dei paesi del Sahel. In questi giorni di epidemia la notizia si è un po' perduta, ma si tratta di un impegno pesante. Il Sahel è quella fascia di territorio arido in Africa dove i gruppi estremisti come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.