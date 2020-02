In questo momento al confine tra Siria occidentale e Turchia è in corso la crisi umanitaria più grave del pianeta. C’è anche un problema che riguarda la copertura dei media di questa crisi, ma prima occorre ricapitolare cosa succede. Circa novecentomila civili in fuga sono compressi in un’area sempre più piccola per fuggire dai bombardamenti degli aerei russi e del regime di Damasco – che non risparmiano, anzi cercano e colpiscono, bersagli che un tempo erano considerati tabù come gli...

