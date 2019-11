La decisione di riconoscere gli insediamenti israeliani è storica e delicata

Roma. La decisione annunciata lunedì dal segretario di stato, Mike Pompeo, secondo la quale per gli Stati Uniti gli insediamenti israeliani in Cisgiordania non sono più illegittimi, è arrivata in un momento delicato per la politica israeliana. All’annuncio, che sovverte la posizione che Washington aveva mantenuto dal 1978, quando il presidente Jimmy Carter definì quei territori “contrari alle leggi internazionali”, il premier Benjamin Netanyahu ha risposto con entusiasmo – “è una verità storica!”, ha detto – mentre Benny Gantz, leader...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.