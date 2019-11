Lo spirito di Sibiu

Roma. Durante le elezioni presidenziali di domenica in Romania, il favorito è lui: Klaus Iohannis, presidente uscente e forse anche entrante, europeista e liberale. Durante il suo mandato ha cercato più volte di rimettere sulla strada giusta la Romania che continuamente, con il governo socialdemocratico coinvolto in numerosi scandali, tentava di allontanarsi dal percorso europeo. Iohannis ha cercato di porsi come la voce ragionevole con cui dialogare per i partner europei, ha reso la presidenza un contropotere per bilanciare e...

