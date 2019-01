Il semestre del lupo romeno

Alla fine ce l’ha fatta. La Romania ha conquistato l’ambita e travagliata presidenza del semestre europeo, e sarà il più travagliato tra i semestri degli ultimi dieci anni durante il quale dovrà affrontare crisi e rotture importanti come la Brexit, il Bilancio Ue e le elezioni europee di maggio. Nonostante tutti, Juncker incluso, le suggerissero di farsi da parte, di prepararsi meglio, di riprovarci magari con una maggiore tranquillità e dopo aver risolto la situazione interna – Bucarest è finita nella lista dei paesi sorvegliati dalla Commissione per violazioni dello stato di diritto –, e il conflitto tra i poteri dello stato – il presidente Iohannis è in aperto contrasto con il governo del Partito socialdemocratico – il semestre romeno ha avuto inizio (ne avevamo parlato qui).



Il logo

La Romania si è presentata alla guida del semestre con un logo che vuole lanciare il messaggio di un’Unione europea “dinamica, sicura di sé e attiva, legata ai suoi valori fondamentali”, spiega il sito della presidenza Romania2019. “Sarà un carro armato? O forse un traghetto?”, si chiedeva questa mattina Playbook, la newsletter curata da Florian Eder su Politico. Il logo rappresenta un lupo: “Un animale che è presente nella mitologia della maggior parte delle culture europee. Inoltre il disegno illustra un’Ue pronta a dichiarare il suo impegno verso la protezione della biodiversità”, spiegano dalla Romania.







Il motto

“Coesione, un valore comune europeo, inteso come unità, parità di trattamento e convergenza”. E’ questo il motto che ha scelto la Romania per la sua presidenza dichiarando che il semestre sarà incentrato su quattro priorità principali: L’Europa della convergenza, un’Europa più sicura, l’Europa come attore forte sulla scena mondiale e l’Europa dei valori comuni .