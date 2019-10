La lettera di Trump e la terribile autopsia. Due documenti

Traduciamo alcuni stralci dell’esito dell’autopsia sul corpo di Hevrin Khalaf, la trentaciquenne attivista curda e leader del Future Syria Party, uccisa sabato scorso in Siria. nella foto al centro la traduzione della lettera inviata dal presidente americano Donald Trump all’omologo turco Recep Tayyip Erdogan.

Sono il dottor Tayceer Al-Makdesi, specializzato in medicina legale. Ho esaminato il corpo di (Hevrin Haku Khalaf) presso l’ospedale internazionale di Al-Malikiyah. Il corpo di una donna nella sua quarta decade è stato ritrovato con addosso una camicia rosso scuro e un paio di pantaloni neri. (...) Ho trovato il punto di ingresso di molti spari di 12x1,5 cm e la presenza di carbone attorno alle ferite, verticalmente nella parte temporale superiore della testa fino all’angolo destro della mandibola. Con fratture delle ossa temporali e zigomatici e mandibolari. (...) L’angolo della bocca è stato lacerato, c’è una ferita di ingresso di molti spari di 4 cm di diametro sulla parte occipitale superiore della testa e da essa è uscita materia grigia (...). Ho visto una ferita di uscita di due colpi di arma da fuoco di 2,5 cm di diametro sulla parte superiore sinistra dell’addome, sulla linea ascellare anteriore, c’è un colpo di uscita di 7 mm di diametro sulla parte sinistra e sotto l’ombelico. Ho trovato una ferita traumatica di 7x5 cm sull’estremità inferiore della superficie media sulla gamba sinistra che si estende fino al piede con fratture sulle ossa di tutte e due le gambe, fratture, lacerazioni della pelle e dei muscoli sono visibili sulla parte posteriore di entrambe le gambe. (...)

L’autopsia di Hevrin Hevrin Khalaf è morta in un orrore che solo le risultanze autoptiche riescono a dire. Verrebbe solo da tacere. Ma non si può tacere che questa barbarie è ciò che sta avvenendo

Da quanto detto finora si conclude che la donna è stata colpita con un corpo solido sulla testa, che ha portato al verificarsi di una frattura lieve, è stata anche colpita con un oggetto solido all’estremità della gamba sinistra, colpo che ha portato alla frattura delle due ossa della gamba, e colpita anche con oggetti appuntiti sulla superficie posteriore delle gambe e trascinata per i capelli causando lo strappo dei capelli e l’asportazione del cuoio capelluto dalla parte posteriore della testa. In seguito è stata colpita alla testa con un’arma da guerra (...), i proiettili sono entrati dal lato destro della testa e si sono diretti dall’alto verso il basso e da davanti a dietro e da destra a sinistra e sono usciti dalla parte posteriore della testa. Le fratture delle ossa del viso e il danno ai tessuti hanno portato a una diminuzione del lato destro della faccia, dopo la caduta a terra, è stata colpita a distanza non ravvicinata da quattro colpi alle spalle usciti dall’addome. Le lesioni alla testa hanno causato danni al cervello e gravi emorragie ne hanno causato la morte.

Causa della morte: emorragia cerebrale severa in seguito a ferite da arma da fuoco alla testa. Ora della morte: 6-8 ore dal momento del ritrovamento alle 14 del 12 ottobre 2019. (...)