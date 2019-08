Storie di porti chiusi

Quando volse la prora della sua nave verso le nostre sponde per individuare un luogo di sbarco, l’isola di Lampedusa non doveva essere di gran moda come punto d’approdo. Allora, tra chi vagheggiava dalle parti mediterranee delle “isole d’alto mare”, chiamate appunto Pelagie, conosciuta con una denominazione greco-bizantina, Lopadúsa, che stava per ricca di molluschi, l’isola, per casualità e sosta, era attracco di natanti fenici e greci… poi, ben più tardi, di romani e arabi… Ma allorquando, proveniente dal Nordafrica,...

