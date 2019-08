Il mare di tutte le isole

Da quante coste e imbarcazioni si può guardare il Mediterraneo, in quante isole e penisole ci si può sentire a casa sull’acqua, da quanti e quali luoghi si può scriverne nuotando, temendolo, amandolo, cercando il precario buen retiro per mare o per terra dove tirare fuori il computer o il quadernetto? Per espandersi nel Mediterraneo tutto intero basta un libro dalla copertina verde, breve, prodigioso, visionario, divinatorio e prescrittivo Scrivo questo pezzo nella biblioteca di Palazzo Florio, a Favignana,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.