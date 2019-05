Anche l’Iran abbandona il patto atomico

Il presidente iraniano Hassan Rohani dice in un discorso televisivo che fra sessanta giorni se non ci saranno nuovi negoziati l’Iran smetterà di aderire al patto sul nucleare firmato nel luglio 2015 con l’Amministrazione Obama, perché l’Amministrazione Trump ormai da un anno si è ritirata dall’accordo. Vuol dire che l’Iran comincerà a conservare l’uranio in eccesso e gli altri elementi prodotti dai suoi siti nucleari, che potenzialmente potrebbero diventare combustibile per armi atomiche. Il discorso di Rohani è stato...

