Conte fregato sulla Via della Seta

Il memorandum d’intesa sulla Via della Seta è un accordo quadro, ma seguiranno numerosi altri accordi commerciali per potenziare il nostro export. Era il mantra ripetuto dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio alla vigilia della firma degli accordi durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, il 23 marzo scorso. A poco più di un mese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è volato ieri a Pechino dove oggi parteciperà all’inaugurazione del secondo Forum sulla Via...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.