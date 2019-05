Chi è Gian Marco Centinaio, il pretoriano

Non importa dove si va, conta solo il percorso, dicono gli harleisti – centauri che, agli occhi dei non centauri, appaiono come fantasmi rumorosi spuntati dal nulla tra le vie di città e paesi quando la stagione si fa mite. E chissà se il diario della motocicletta dell’harleista e ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, quarantasettenne leghista della primissima ora nonché pretoriano di Matteo Salvini, comprende anche, in prospettiva, a un certo punto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.