Roma. Non ci era ancora venuto in mente di scomodare la letteratura per avere la prova della presenza della Russia nel Donbass, nella regione orientale dell’Ucraina dove da cinque anni, nelle Repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk, va avanti una guerra che ha fatto più di diecimila morti (dati Onu). Combattono i separatisti che vorrebbero essere annessi alla Russia, combattono gli ucraini che invece questa annessione non la vogliono, e combattono i russi, anche se Mosca continua a dire di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.