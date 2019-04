Lezioni finlandesi

Il centrosinistra vince le elezioni in Finlandia, per la prima volta negli ultimi vent’anni, superando di un filo il partito populista dei Veri finlandesi, 40 seggi contro 39 (sono duecento in totale), seimilaottocento voti di scarto. Al terzo posto ci sono i conservatori, con 38 seggi, e al quarto il Partito di centro (centrodestra) attualmente al governo. Per la prima volta negli ultimi cent’anni, nessuna formazione supera il 20 per cento dei consensi: avete presente la frammentazione? Eccola qui, non...

