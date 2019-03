Milano. Nel terzo fine settimana di protesta contro il quinto mandato dell’anziano e malato presidente Abdelaziz Bouteflika migliaia di algerini sono scesi in strada molto prima della fine della preghiera islamica del venerdì. Sono usciti di casa con le bandiere, quelle bianche, rosse e verdi dell’Algeria, non quelle dei partiti. Hanno riempito le strade non soltanto della capitale. La protesta si organizza: gli studenti di Medicina vestono simboli per farsi riconoscere, in caso di necessità. Ci sono servizi di sicurezza...

