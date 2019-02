Pubblichiamo la terza e ultima puntata di una serie sulla sinistra americana scritta dall’intellettuale Paul Berman per il magazine online Tablet. La sinistra americana è da sempre molto ricca di filosofia politica: tale ricchezza si ritrova in particolare in due libri che ben rappresentano questa nostra stagione, uno del compianto Richard Rorty e l’altro di Michael Walzer. Forse il libro di Rorty non rappresenta del tutto questo momento: “Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America” è uscito nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.