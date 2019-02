New York. Sono andato a vedere il film biografico su Dick Cheney – si chiama “Vice” – in un cinema di Brooklyn, che è un quartiere di New York dove ancora oggi le persone mimano un conato di vomito soltanto a sentire il nome “Dick Cheney”, e vicino al waterfront in un posto a quattro chilometri in linea d’aria da Ground Zero dove nel 2001 gli aerei pilotati da al Qaida hanno buttato giù le Torri gemelle. C’era parecchia roba...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.