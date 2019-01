Roma. Sarà pur vero che italiani e polacchi sono storicamente legati da un forte rapporto di fratellanza – l’Italia è presente nel loro inno come la Polonia nel nostro, una reciprocità unica al mondo – ma la visita di Salvini a Varsavia ha lasciato i polacchi un po’ dubbiosi. Va bene la comunità storica e culturale, ma la possibilità che il partito di governo PiS entri a far parte di un grande gruppo sovranista ai cittadini non piace granché. Anzi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.