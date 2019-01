Salvini, la Polonia e il piano per un'Europa populista

Salvini “vuole scuotere” non solo il paese, ma anche l'Europa

Berlino, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, “vuole scuotere non solo l'Italia, ma anche l'Europa”. In questo modo, il quotidiano tedesco “Die Welt” commenta la visita che Salvini effettuerà oggi a Varsavia. Nella capitale della Polonia, il leader della Lega incontrerà anche Jaroslaw Kaczynski, presidente di Diritto e giustizia (Pis), il partito della destra nazionalista al governo del paese. “Daremo il nostro sangue per una nuova comunità europea, stiamo facendo di tutto per rendere grande l'Italia”, ha dichiarato Salvini durante la manifestazione tenuta dalla Lega a Roma l'8 dicembre scorso. La visita del ministro dell'Interno a Varsavia intende perseguire anche tale scopo, afferma “Die Welt”. Con Kaczynski, Salvini vuole infatti “gettare le basi per una nuova alleanza tra Lega e Pis” in vista delle elezioni europee che si terranno a maggio prossimo. Entrambi i partiti condividono posizioni euroscettiche e denunciano, tra l'altro, “l'islamizzazione dell'Europa” attraverso l'immigrazione. Secondo gli ultimi sondaggi, alle europee, Lega e Pis otterrebero rispettivamente 29 e 24 seggi nel nuovo Parlamento europeo. I due partiti potrebbero in tal “gettare le basi per un nuovo grande movimento populista euro-critico”, evidenzia “Die Welt”. Inoltre, dopo le europee, Italia e Polonia potrebbero inviare a Bruxelles “commissari euroscettici nella Commissione europea, influenzando così in maniera significativa” le iniziative legislative dell'Ue nella fase iniziale.

Italia-Polonia: radio tedesca, “un'alleanza di destra in vista delle elezioni europee”

Berlino, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Italia e Polonia formano “un'alleanza di destra in vista delle elezioni europee” di maggio prossimo. È quanto sostiene l'emittente radiofonica tedesca “Deutsche Welle”, commentando la visita che il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, compirà oggi a Varsavia. Nella capitale della Polonia, il leader della Lega incontrerà anche Jaroslaw Kaczynski, presidente di Diritto e giustizia (Pis), il partito di destra al governo del paese. Tra i due politici, afferma “Deutsche Welle”, vi è “un legame che va oltre le promesse elettorali, la visione di un'Europa senza rifugiati e la presunta minaccia ai valori cristiani”. L'incontro tra Salvini e Kaczynski “rafforza le alleanze di destra che già esistono in Europa”. In particolare, sottolinea “Deutsche Welle”, con l'ascesa della Lega e del Movimento 5 Stelle al governo dell'Italia a giugno scorso, “le forze populiste dell'Europa orientale” come il Pis in Polonia o Fidesz in Ungheria, hanno “nuovi alleati”. Questa intesa è evidente nella retorica di Salvini e Kaczynski. Entrambi i politici hanno dichiarato che “gli immigrati portano le malattie in Europa”, afferma “Deutsche Welle”, secondo cui “oltre che dalla xenofobia, i populisti nazionalisti in Italia e Polonia sono legati anche dai programmi che hanno garantito la loro vittoria alle elezioni”. L'Italia di Salvini e la Polonia di Kaczynski sono unite anche dalla loro comune contrasto con la Commissione europea. Sia l'Italia sia la Polonia hanno, infatti, protestato contro “i diktat da Bruxelles”.

Salvini smentisce Conte e ribadisce il rifiuto di accogliere i migranti bloccati al largo di Malta

Madrid, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno, vicepresidente del Consiglio leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito ieri, 8 gennaio, il suo rifiuto allo sbarco delle navi ong “Sea Watch 3” e “Professor Albrecht Penck" che, rispettivamente il 22 e il 29 dicembre scorsi, hanno soccorso in mare un totale di 49 migranti e che sono in attesa al largo di Malta di un porto sicuro dove attraccare. “Non ho cambiato idea e non lo farò mai. Cedere significherebbe riaprire la porta al traffico di esseri umani", ha detto Salvini in un video su Facebook. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, le dichiarazioni di Salvini si scontrano però con la linea espressa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che, intervenendo al programma televisivo “Porta a porta”, si è detto disponibile ad accogliere almeno le famiglie. "Non ha senso mantenere queste persone in mare, c'è un limite che non dovrebbe essere superato", ha insistito Conte.

La “inversione di tendenza” del M5S nel salvataggio di Carige

Berlino, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Con gli aiuti per Carige, il Movimento 5 Stelle (M5S), al governo in Italia con la Lega da giugno scorso, “compie un'inversione di tendenza” in materia di intervento pubblico a sostegno delle banche in crisi. È quanto riferito ieri, 8 gennaio, dall'emittente televisiva tedesca “Das Erste”. Durante l'ultima campagna elettorale, il M5S si era, “sempre detto contrario all'impiego di fondi statali per le banche in difficoltà”. A ottobre scorso, Luigi Di Maio, capo politico del M5S, vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e degli Affari sociali, aveva affermato che “neanche un euro di denaro pubblico sarebbe stato impiegato a sostegno delle banche”. Tuttavia, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'intervento pubblico per salvare Carige mira a “proteggere i diritti e gli interessi dei risparmiatori”.

Toninelli esclude arresto costruzione tunnel del Brennero

Vienna, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha escluso la possibilità che i lavori di costruzione della galleria di base del Brennero possano essere fermati. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa austriaca “apa”, nella giornata di ieri 8 gennaio, Toninelli ha inoltre dichiarato che “il governo sta esaminando l'analisi costi-benefici” del tunnel del Brennero. “Presto avremo i risultati dello studio”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Wsj”, gli impegni assunti dai partiti governo si scontrano con la realtà dell'economia

New York, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - I partiti di governo italiani, che sono saliti al potere promettendo di non usare denaro pubblico per salvare i creditori in difficoltà, ora invece si offrono di farlo per salvare la Banca Carige, già commissionata dalla Vigilanza della Bce. Lo scrive il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, che ricordando come il settore bancario rappresenti un nodo delicato per il nuovo governo. Il caso Carige, scrive il "Wsj", ha messo alla prova la capacità del nuovo governo italiano di rompere con le politiche dell'establishment del paese. La coalizione di governo, composta da Movimento 5 stelle e la Lega, ha offerto lunedì di sostenere Banca Carige con un fondo da 1,3 miliardi di euro. Proprio i partiti oggi al governo, però - scrive il quotidiano Usa - avevano duramente contestato gli interventi a sostegno di banche private in crisi da parte dei precedenti governi. La scorsa settimana, la Bce ha posto Carige in amministrazione controllata a seguito del fallimento di un aumento di capitale per l'opposizione del principale azionista dell'istituto bancario, Malacalza Investimenti.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Parigi protesta per “ingerenza” del governo italiano con sostegno ai gilet gialli

Paris, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Le recenti dimostrazioni di sostegno ai gilet gialli espresse dai vicepresidenti del Consiglio, Luigi di Maio e Matteo Salvini, sono state accolte con “indignazione” dal governo francese. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Nouvel Observateur”. Al Consiglio Affari generali dell'Ue, tenuto oggi a Bruxelles, la Francia “ha protestato” per quella che giudica “un'ingerenza” dell'Italia nei propri affari interni. “La priorità del governo italiano deve essere occuparsi del benessere del popolo italiano”, ha detto a Bruxelles il ministro degli Affari europei francese, Nathalie Loiseau ha detto a Bruxelles. “Il governo di Roma ha ripetutamente chiesto rispetto ai suoi partner europei, ma il rispetto è dovuto a ogni paese, specialmente quando si tratta di vicini, alleati e amici”, ha aggiunto Loiseau.

Commissione europea esaminerà dossier Fincantieri-Stx

Parigi, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Su richiesta di Francia e Germania, la Commissione europea esaminerà l’acquisizione dei cantieri navali Stx da parte di Fincantieri. Il quotidiano francese “Le Figaro” spiega che le autorità per la concorrenza francesi e tedesche, incaricate di esaminare il dossier, si sono rivolte a Bruxelles per timore che l’operazione possa danneggiare la concorrenza nei rispettivi paesi. La Commissione chiederà a Fincantieri di notificare questa operazione per poter lanciare le indagini, anche se una fonte interna spiega che si tratta di una mossa “puramente procedurale”. “Les Echos” ricorda che nel giugno scorso, durante una visita ai cantieri di Saint Nazaire, il ministro dell’Economia francese, Bruno le Maire, aveva confermato l’intenzione di voler portare a termine l’operazione. “Senza pregiudizio sui risultati della sua inchiesta esaustiva, la Commissione considera che l’operazione potrebbe nuocere in modo significativo alla concorrenza in materia di costruzioni navali, in particolare sul mercato mondiale delle navi da crociera”. “Quello che è successo è estremamente grave, la Francia e la Germania si sono comportate male. Questo rimette in discussione tutti gli accordi” ha fatto sapere il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Per il momento, Fincantieri non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Fiat Chrysler verso un accordo con governo Usa su emissioni diesel

New York, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Fiat Chrysler sarebbe vicina ad un accordo per risolvere il contenzioso con il dipartimento di Giustizia Usa, secondo cui la casa automobilistica italo-americana avrebbe utilizzato software illegali per alterare i dati relativi alle emissioni inquinanti di 104mila veicoli diesel venduti negli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano statunitense “New York Times”. L'accordo, che potrebbe essere annunciato già questa settimana, dovrebbe includere significative sanzioni legate alle emissioni inquinanti eccessive, riferiscono fonti citate dal quotidiano. Fiat Chrysler ha sempre negato le accuse. Le autorità statunitensi hanno intensificato i controlli sulle auto diesel dopo lo scandalo di Volkswagen, che aveva installato illegalmente un software per aggirare gli standard sulle emissioni.

