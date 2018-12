“Sono Tariff Man”

New York. Questa settimana i tweet del presidente americano, Donald Trump, hanno avuto conseguenze molto pesanti sui mercati. Martedì alle dieci del mattino Trump ha scritto “I’m a Tariff Man”, sono un uomo che sostiene la necessità di imporre dazi contro chi vuole approfittarsi della prosperità dell’America, perché imporre tariffe “sarà sempre il modo migliore di aumentare al massimo il nostro potere economico. Stiamo facendo miliardi di dollari in tariffe. Facciamo l’America ricca di nuovo”. Questa gemma, come l’ha definita...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.