L’accusa di frode contro Huawei ha già fatto partire l’effetto domino

Roma. Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di Huawei e figlia del fondatore dell’azienda, è apparsa ieri sera davanti al tribunale di Vancouver, in Canada, dove è stata arrestata una settimana fa su richiesta degli Stati Uniti, che ne vogliono l’estradizione. L’udienza serviva a decidere la cauzione per la supermanager cinese, ma la notizia principale è stata la conferma delle indiscrezioni sulle accuse, che finora erano rimaste riservate: Meng è accusata di frode bancaria per aver usato il sistema finanziario nel tentativo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.