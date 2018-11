Un ufficiale dei paracadutisti – o che si presenta come tale – è cacciato dall’esercito per manifesto golpismo. Si dà alla politica. Si candida alla presidenza – nel mezzo di una grave crisi economica e di una buriana di scandali che ha portato a un impeachment e alla detenzione di un ex presidente, già mito storico della sinistra latinoamericana. A sorpresa, l’ex militare cresce nei sondaggi, cavalcando l’antipolitica a colpi di insulti e minacce. Quando però vede che può effettivamente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.