Il mondo di Bolsonaro

Con Trump, con la fuitina british, con il Truce e Di Maio c’era da consolarsi con l’aiuto di Benedetto Croce: è l’invasione degli Hyksos, una parentesi incidentale nella storia. Una dose da cavallo di irrealtà da collegio elettorale, tra epidemie di oppiacei e risorgenza dell’uomo bianco, nel caso americano. Una bizzarria costosa nel paese che considera l’Europa isolata dall’Inghilterra per via della Manica. Uno sberleffo elettorale demente e cinico del meridione in vena di reddito diffuso e gratuito e del...

