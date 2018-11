Perché Bolsonaro farà fatica a “regalare” Battisti all’Italia senza un blitz

Roma. Solo con un blitz illegale il Brasile può prendere l’ex terrorista rosso Cesare Battisti e spedirlo in Italia. Ma in cambio di cosa il presidente Jair Bolsonaro sarebbe disposto a violare la legge brasiliana, dopo che suo figlio ha promesso al ministro Matteo Salvini l’estradizione come “regalo”? Giovedì, Salvini ha detto in un video che spera nell’azione del nuovo leader brasiliano, perché Battisti in Brasile “sta villeggiando”. L’ex militante dei Proletari armati per il comunismo, condannato in via...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.