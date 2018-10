Molti soldi contro Trump. Basterà?

New York. “Non avevamo mai visto niente del genere, i democratici stanno ricevendo camionate di soldi”, dice Brian Welsh, un trumpiano che dirige il Pac America First Action al sito Politico (i Pac sono i grandi comitati privati che raccolgono fondi per finanziare i candidati). I repubblicani ammettono che in questa campagna per le elezioni di metà mandato del 6 novembre non c’è gara, i democratici stanno stravincendo la raccolta dei soldi grazie alla partecipazione della loro base elettorale. ...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.