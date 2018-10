New York. Mancano venticinque giorni alle elezioni di metà mandato e in America c’è un appetito smisurato per la politica e per le notizie di politica, dopo anni di disinteresse e di fastidio. E secondo le previsioni di tutti gli esperti non passerà presto. Tre giorni fa in Texas si è registrato il record di elettori che si sono registrati per il voto del 6 novembre – e per decidere chi vincerà nel duello tra il democratico Beto O’Rourke e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.