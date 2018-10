Bruxelles. Theresa May è pronta a mettere la sovranità e l’integrità territoriale del Regno Unito nelle mani del Parlamento della Vallonia, nel suo tentativo di arrivare a un accordo con l’Unione europea sulla Brexit. “Il primo ministro non accetterà mai un accordo che intrappolerebbe il Regno Unito in un backstop in modo permanente”, è stato costretto a dire il portavoce di Downing Street, di fronte al pericolo di nuova rivolta interna al governo sui piani Brexit di May. Il...

