Milano. E anche quest’anno è andata, Theresa May è arrivata alla conferenza del suo partito, i Tory britannici, soffocata dalla consueta aria di golpe che ormai respira ogni giorno, ed è uscita ancora in piedi, ancora leader, ancora premier. Si è concessa un ballo dei suoi, goffi e sgraziati, sulle note di “Dancing Queen” degli Abba, lei che non è regina e che non sa danzare, come ultimo, umanissimo sberleffo a chi lavora indefesso da anni per affossarla e non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.