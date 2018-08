Le Cinque giornate di Orbán

Durerà solo un paio d’ore, non cinque giornate, la discesa dell’Ungherese a Milano, dove sarà accolto come un Alleato (o Liberatore) dal capo di un partito che un tempo fu indipendentista, ma non stupidamente anti europeista. Ma la visita del vittorioso (per ora a casa sua) premier che ha l’Europa “in gran dispitto”, Viktor Orbán, ha il sapore più che simbolico di un’annessione a una causa – o a un territorio, quello di Visegrád. Annessione sancita però non a Roma,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.