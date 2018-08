I fondi di coesione europei non sono un antidoto al populismo

Roma. Non è questione di soldi. Quella tra Unione europea e il gruppo di Visegrád è una storia di pragmatismo, una vicenda amara che racconta di un amore mai sbocciato. In un articolo pubblicato ieri, il Wall Street Journal scrive che l’Ue per riunificare il suo territorio ha speso quasi mille miliardi di dollari, otto volte la cifra prevista dal piano Marshall per ricostruire l’Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Bruxelles ha deciso di aiutare i paesi membri, ha costruito aeroporti e stazioni laddove mancavano le vie di comunicazione, ha realizzato strade dove esistevano solo percorsi dissestati di ghiaia. Dove la storia stava per scomparire ha restaurato monumenti e chiese. Insomma ha creato un patrimonio, soprattutto per quei paesi che oggi minacciano di andarsene dall’Unione. Polonia e Ungheria, baluardi del sovranismo est-europeo, nel 2017 hanno ricevuto dall’Ue rispettivamente 11 e 4 miliardi di euro e, per contribuire al budget europeo hanno versato 3 miliardi e 900 milioni.

Per aver un termine di paragone basti guardare alla Germania, che assieme all’Italia, alla Francia e alla Spagna è tra i contributori netti, ne versa 23 miliardi e ne riceve soltanto 10. Bruxelles, che ha rimesso a nuovo l’Europa dell’est, finanziando anche la costruzione delle università – quelle polacche sono tra le migliori d’Europa – non è riuscita a far innamorare questi paesi, perché, evidentemente, non è questione di soldi. Attraverso i fondi di coesione, l’Ue aveva l’ambizione di riunificare il territorio, fare in modo che ogni nazione, anche quelle che partivano da una condizione più svantaggiata, come la Polonia, potessero godere del tenore di vita e delle possibilità dei paesi che erano riusciti a raggiungere prima uno standard di vita alto. E’ senza dubbio riuscita nell’intento: ha alleviato la povertà, aperto nuovi mercati, ma non ha comprato l’amore di nazioni che oggi si dicono più insoddisfatte che grate.

Il populismo, il sovranismo e l’euroscetticismo crescono proprio nei posti che hanno avuto e continuano ad avere di più dall’Unione. Non accade solo nella zona di Visegrád, anche in Francia, dove la regione che ha beneficiato di più dei fondi di coesione è Nord-Pas-de-Calais, vecchia roccaforte del settore industriale del carbone e dell’acciaio che nelle ultime elezioni ha votato per Marine Le Pen, leader dell’ex Front National, oggi Rassemblement. L’insoddisfazione, il fastidio nei confronti dell’Europa derivano in parte dalla crisi economica che ha colpito principalmente i paesi occidentali, dove i finanziamenti Ue non sono riusciti a mitigare le perdite, ma è soprattutto una questione identitaria per quel che riguarda l’est.

Il Wsj ritrae un piccolo paese della Polonia nord-orientale, Lapy, dove l’Ue ha ricostruito tutto: asili, strade, piscine. Eppure il sindaco, Urszula Jablonka, alla domanda dei giornalisti che le chiedevano se, in un referendum simile alla Brexit ma riguardante la permanenza della Polonia nell’Unione europea, avrebbe votato per il leave o per il remain, lei non ha avuto tentennamenti. Ha spiegato che non è una decisione semplice da prendere ma che il primo elemento da considerare sono i valori nazionali. Ed è qui che l’Unione ha fallito. Per i paesi di Visegrád, ai quali l’Ue ha dato tutto, l’arrivo di Bruxelles ha spinto la popolazione ad allontanarsi dai valori tradizionali e ha impoverito i piccoli imprenditori.

A Lapy, una città di sedicimila abitanti circondata da campi di barbabietole, nel 2003 più della metà dei residenti aveva votato per entrare nell’Unione europea. Ma nella zona, l’assistenza di Bruxelles non è riuscita del tutto a compensare gli sconvolgimenti economici seguiti al crollo del comunismo. Nel 2008 l’antica fabbrica di zucchero dove lavoravano più di 250 persone ha chiuso, un intero sistema è andato in crisi, sono arrivati i supermercati di catene straniere: Tesco, Carrefour, a scapito dei commercianti locali. Poi è arrivata la chiesa cattolica, fortissima in Polonia, che ha iniziato a mettere in dubbio che l’Europa potesse condividere gli stessi valori, anzi secondo alcuni religiosi l’Ue era una minaccia.