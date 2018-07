Trump benedice la campagna di “massima pressione” sull’Iran

New York. A conclusione di un fine settimana di tweet furiosi sulla caccia alle streghe dal suo golf club in New Jersey, Donald Trump ha aggredito il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, con un infuocato messaggio tutto in maiuscolo: “Mai, mai minacciare gli Stati Uniti o pagherete conseguenze che pochi nella storia hanno sofferto prima. Non siamo più un paese che sopporta le vostre parole dementi di violenza e morte. State attenti!”. Le parole “dementi” che hanno scatenato le ire del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.