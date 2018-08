Togliete Twitter ad Ahmadinejad

L’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha fatto sapere a tutto il mondo via Twitter che lui tiene molto a dedicare una parte della sua giornata a Twitter (anche se non segue nessuno: scrive e basta). L’annuncio è molto interessante perché il falco iraniano, che era salito al potere grazie alla sua fama di incorruttibile e fanatico ex pasdaran, finge di non sapere che ai normali iraniani usare Twitter è proibito – e lo stesso vale per molti altri social media...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.