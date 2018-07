Trump mette a soqquadro la Nato, poi si smentisce. Il contenimento degli alleati

Roma. Alcuni funzionari della Nato hanno detto all’edizione europea del quotidiano Politico che ieri mattina Donald Trump è arrivato furibondo alla seconda giornata del vertice. I media non avevano preso abbastanza sul serio le uscite scioccanti del presidente spacca-alleanze, e le parole contro i paesi “insolventi”, l’accusa alla Germania di essere “totalmente controllata” dalla Russia e l’agitazione del fantasma del 4 per cento del pil per la spesa militare ed erano usciti diluiti, depotenziati da una dichiarazione ufficiale che confermava...

