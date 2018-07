Trump d’establishment

Roma. Scegliendo Brett Kavanaugh per sostituire Anthony Kennedy alla Corte suprema, Donald Trump ha preso la strada asciutta e levigata dell’establishment, non quella scoscesa e irta della rivoluzione culturale, che avrebbe portato invece dalle parti di Amy Coney Barrett, giudice con accenti carismatici e irritualmente sprovvista delle credenziali dell’Ivy League. Conservatori sociali, evangelici ed esponenti vari della destra religiosa lamentano a bassa voce l’“occasione persa” – come l’ha definita il giurista David French sul Washington Post – per fare una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.