L’impeachment degli altri

Sfidando il senso comune e forse anche quello del pudore, un gruppo di deputati repubblicani ultratrumpiani ha presentato ufficialmente la richiesta di impeachment per Rod Rosenstein, numero due del dipartimento di Giustizia. Impeachment, la parola magica della resistenza trumpiana, è dunque pronunciata in un quadro di ufficialità procedurale per la prima volta dagli alleati del presidente, che stando al reclamo formale rimproverano a Rosenstein di aver fatto ostruzionismo di fronte alle richieste di documenti da parte delle commissioni del Congresso....

