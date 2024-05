La Nato non abbaia, bravo Pombeni

Il Mulino di Bologna, associazione, rivista e vivace attività online, è un presidio di cultura liberale, dove per “liberale” si intende per prima cosa la libertà di parola e di dibattito nei modi civili e rispettosi. Ma essere liberali non significa che tutto ciò che viene detto sia accettabile, e passare non giudicato, se è criticabile: la distinzione delle idee è un altro dei capisaldi del pensiero liberale. Principio cui il direttore della rivista, lo storico Paolo Pombeni, mostra di ispirarsi. Una riprova è venuta da uno scambio di opinioni nei giorni scorsi. Francesco Bascone, ex ambasciatore in Yugoslavia e Cipro e docente di Relazioni internazionali ha scritto una analisi del “disastro ucraino” fortemente sbilanciata sulle presunte responsabilità occidentali. “Premesso che l’aggressione… ha rappresentato una scandalosa violazione del diritto internazionale”, scrive con una excusatio retorica purtroppo già molto ascoltata, e spiega che “è difficile negare che l’Occidente abbia costantemente alimentato… il desiderio di rivalsa della Russia”. Di lì una serie di argomentazioni che sommandosi finiscono per minimizzare le responsabilità russe e amplificare le colpe occidentali.

