Controterrorismo inclusivo. L'intelligence americana si chiede: dire “jihadista” è offensivo?

Mentre il terrorismo islamico, da Gaza a Mosca, è lungi dall’essere sconfitto, si scopre che in questi mesi i funzionari americani hanno trovato tempo e risorse per interrogarsi su come rendere la guerra agli estremisti il più inclusiva possibile

Mentre l’opinione pubblica occidentale sembra colta di sorpresa dalla notizia che il terrorismo islamico – da Gaza a Mosca – è lungi dall’essere sconfitto, si scopre che in questi mesi i vertici dell’intelligence americana hanno trovato tempo e risorse per interrogarsi su come rendere la guerra agli estremisti il più inclusiva possibile. “Le parole contano, anche nel controterrorismo”, spiega “The Dive”, la newsletter redatta dall’Ufficio del direttore nazionale dell’intelligence di Washington e inviata a tutti i funzionari del settore. Si scopre allora che termini come “jihadista”, “jihadista salafita”, “estremista islamico”, “estremismo sunnita” o “estremismo sciita” e “radicalisti islamici” potrebbero offendere troppo. Il timore è di fare intendere che l’islam veicoli il messaggio della guerra santa. L’accesso alla newsletter è ristretto ai soli funzionari dei servizi americani, ma con una richiesta di accesso agli atti, il sito Daily Wire ha scoperto la revisione semantica in corso in seno all’intelligence.