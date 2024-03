Così la lotta al terrorismo islamico restaurò i rapporti tra occidente e Russia

La lotta al terrorismo islamico fu una delle ragioni per cui l’occidente, e in particolare gli Stati Uniti, restaurarono i loro rapporti con la Russia di Vladimir Putin dopo la prima invasione russa dell’Ucraina, nel 2014. Al G20 del novembre del 2014 in Australia, Putin era rimasto isolato, c’erano state molte dichiarazioni che condannavano l’invasione del Donbass e l’annessione della Crimea e il presidente russo aveva lasciato il vertice in anticipo: disse che non voleva stare in fila all’aeroporto aspettando che gli altri leader decollassero. Al G20 dell’anno successivo, sempre a novembre ma in Turchia, Putin e l’allora presidente americano Barack Obama si incontrarono, sorrisero ed ebbero una “conversazione costruttiva” sulla lotta allo Stato islamico. Gli attacchi di Parigi – al Bataclan, allo Stadio di Francia e per le strade della capitale: 130 morti, 413 feriti – erano accaduti pochi giorni prima di quel G20. Lo Stato islamico stava attraversando il momento di massima espansione e aveva iniziato a colpire anche fuori da quello che considerava il suo “stato”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE