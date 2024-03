L'ambizione di Macron e il diritto all'aborto inserito in Costituzione

La Francia è diventata il primo paese al mondo a mettere nella Costituzione la libertà di abortire. 577 deputati e 348 senatori si sono riuniti in Congresso nel castello di Versailles per votare l’emendamento proposto dal governo per inserire l’interruzione volontaria di gravidanza nel testo costituzionale. “In un momento in cui i diritti delle donne sono minacciati in tutto il mondo, la Francia si alza e si pone all’avanguardia del progresso”, ha dichiarato il primo ministro, Gabriel Attal, chiedendo un applauso per Simone Veil e ricordando la sua battaglia per il diritto all’aborto, il premier ha affermato che “inserire questo diritto nella nostra Costituzione significa chiudere la porta alla tragedia del passato e alla sua scia di sofferenza e dolore, significa impedire ai reazionari di attaccare ancor di più le donne”.

