La Francia come l'Italia sulla filiazione

Da qualche giorno l’Italia non è più “isolata in Europa” nella contrarietà alla proposta di regolamento della Commissione europea per il riconoscimento automatico della genitorialità nelle situazioni transfrontaliere, su cui il parere contrario espresso dalla nostra maggioranza aveva dato il via a intense polemiche. La Commission des lois del Senato francese ha infatti adottato una risoluzione analoga, che si oppone alla proposta di regolamento. Anche in questo caso, la ratio è che tale regolamento viene interpretato come una via surrettizia per imporre la maternità surrogata (Gpa, gestazione per altri) anche in quei paesi che ne vietano la pratica, come l’Italia e la Francia. La risoluzione francese, promossa dal senatore gollista Dominique de Legge, sottolinea anzitutto che il certificato non rispetta i trattati europei, i quali lasciano autonomia (principio di sussidiarietà) agli stati sui temi di Diritto di famiglia.

