Pyongyang minaccia ancora e fa crescere le tensioni nel Pacifico

La Corea del nord ieri mattina ha sparato un missile balistico intercontinentale (Icbm), il primo da cinque mesi, soltanto dieci ore dopo aver lanciato un missile balistico a corto raggio verso il Mar del Giappone. Il missile ha volato per più di 70 minuti e lungo mille chilometri, con un’altitudine massima di seimila chilometri, cadendo poi nel Mar del Giappone. Con una capacità simile, quel missile avrebbe potuto colpire il territorio americano in qualunque punto. Le Nazioni Unite proibiscono alla Corea del nord test e lanci di armi di quel tipo, ma nonostante ciò, il regime di Pyongyang è arrivato al suo tredicesimo lancio di missili intercontinentali in meno di due anni.

