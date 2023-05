Fiducia sulla produzione industriale: i dati mostrano segnali incoraggianti

A una prima lettura, il dato Istat della produzione industriale italiana di marzo 2023 (-0,6 per cento rispetto a febbraio e -3,2 per cento rispetto a marzo dello scorso anno) potrebbe risultare deludente. Ma una valutazione più fredda dei dati e su base trimestrale (cioè più solida di quella mensile perché fondata su un periodo più lungo) porta a una conclusione diametralmente opposta. Infatti, nel primo trimestre di quest’anno la produzione industriale italiana è diminuita soltanto dello 0,1 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2022.

