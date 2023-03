Le armi nucleari di Putin a Minsk servono a dire: questo posto è sempre più mio

Dopo aver stipato nel paese vicino uomini, munizioni, aerei, carri armati, il presidente russo ha deciso che è arrivato il momento di fare la Bielorussia ancora un po’ più sua, utilizzandola come base per i suoi ordigni tattici

Vladimir Putin ha detto che arriveranno in Bielorussia armi tattiche nucleari, affermando che la costruzione del deposito sarà pronta per il primo luglio. Dopo aver stipato nel paese vicino uomini, munizioni, aerei, carri armati, il presidente russo ha deciso che è arrivato il momento di fare la Bielorussia ancora un po’ più sua. E’ bene ricordare che l’accordo tra Putin e il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka per la costruzione dei depositi per le armi tattiche nucleari non è estemporaneo e non è una risposta all’invio di carri armati da parte dei paesi occidentali o dell’annuncio da parte della Gran Bretagna di fornire munizioni all’uranio impoverito a Kyiv, la cui dotazione va di pari passo con quella dei carri armati Challenger.